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14 июля 2025 в 10:16

«Ад обеспечен»: офицер рассказал, на что способны системы ТОС-3 «Дракон»

Офицер Шарин: дальность удара у ТОС-3 «Дракон» достигает 15 км

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Дальность удара у систем ТОС-3 «Дракон» достигает 15 км против 6 км у «Солнцепеков», рассказал в беседе с aif.ru офицер-доброволец Максим Шарин. Он подчеркнул, что это крайне важный показатель для тяжелых огнеметных систем. При этом сила удара у «Дракона» эквивалентна по мощности «Солнцепеку», отметил Шарин.

Залп «Дракона» так же страшен, как залп «Солнцепека». В районе попадания ад обеспечен, — сказал офицер.

По словам добровольца, «Солнцепек» производит удар «просто страшной разрушающей силы». Шарин сравнил эффект от применения системы с последствиями взрыва атомной бомбы.

Ранее военкор Семен Пегов сообщил, что российскую армию усилят более точными тяжелыми огнеметными системами ТОС-3 «Дракон». По его словам, новую модель хорошо известной ТОС «Солнцепек» продемонстрировало на официальных кадрах Минобороны страны на торжестве по случаю 45-летней годовщины образования первой гвардейской мобильной бригады войск РХБЗ. Он отметил, что установка сконструирована с учетом опыта современных боевых действий.

Украина
СВО
Солнцепек
ТОС-3
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