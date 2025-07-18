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18 июля 2025 в 11:53

Военэксперт оценил шансы ВСУ повторить прорыв курской границы

Военэксперт Матвийчук: у ВСУ нет сил для повторного прорыва курской границы

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины не обладают достаточными ресурсами для нового прорыва на Курском направлении, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, российская сторона учла прошлые ошибки и готова отразить любые попытки наступления.

Повторить прорыв курской границы ни сил, ни средств у Украины нет. И я полагаю, что мы научены горьким опытом. Сейчас находятся такие силы, которые в состоянии предотвратить любой прорыв вооруженных группировок, — пояснил Матвийчук.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский может попытаться повторить операцию по сценарию августа прошлого года, когда ВСУ прорвались в Курскую область. Возможными целями он назвал Курскую, Белгородскую и Брянскую области.

Военный эксперт Виктор Литовкин в свою очередь заявил, что постоянные попытки Вооруженных сил Украины прорваться в Курскую область связаны с желанием создать медийный эффект. По его словам, украинским войскам важно продемонстрировать свою активность на исторической российской территории, чтобы поддержать имидж боеспособности перед западными спонсорами.

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