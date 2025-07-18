Военэксперт оценил шансы ВСУ повторить прорыв курской границы Военэксперт Матвийчук: у ВСУ нет сил для повторного прорыва курской границы

Вооруженные силы Украины не обладают достаточными ресурсами для нового прорыва на Курском направлении, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, российская сторона учла прошлые ошибки и готова отразить любые попытки наступления.

Повторить прорыв курской границы ни сил, ни средств у Украины нет. И я полагаю, что мы научены горьким опытом. Сейчас находятся такие силы, которые в состоянии предотвратить любой прорыв вооруженных группировок, — пояснил Матвийчук.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский может попытаться повторить операцию по сценарию августа прошлого года, когда ВСУ прорвались в Курскую область. Возможными целями он назвал Курскую, Белгородскую и Брянскую области.

Военный эксперт Виктор Литовкин в свою очередь заявил, что постоянные попытки Вооруженных сил Украины прорваться в Курскую область связаны с желанием создать медийный эффект. По его словам, украинским войскам важно продемонстрировать свою активность на исторической российской территории, чтобы поддержать имидж боеспособности перед западными спонсорами.