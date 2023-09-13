Блинкен признал конец миропорядка, сложившегося после холодной войны

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Энтони Блинкен

Выстраивающемуся долгие годы после завершения холодной войны миропорядку настал конец, заявил в ходе лекции в университете Джонса Хопкинса госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, на смену мирным временам пришла «активизировавшаяся конкуренция с авторитарными и ревизионистскими державами».

То, что мы переживаем сейчас, это больше, чем испытание на прочность миропорядка, сформировавшегося после холодной войны. Это конец его. <...> Десятилетия относительной геополитической стабильности c радужными ожиданиями крепнущих мира и безопасности, международного сотрудничества, экономической взаимосвязанности, политической либерализации и торжества прав человека уступили место активизировавшейся конкуренции с авторитарными и ревизионистскими державами, — сказал Блинкен.

По его мнению, ввод российских войск на территорию Украины стал самой острой и актуальной угрозой международному порядку. При этом глава Госдепа считает, что в перспективе самым значительным вызовом для устоявшегося порядка станет политика Китая. По его словам, Пекин жаждет переписать миропорядок, и у него растут возможности для реализации этого плана. Блинкен утверждает, что Россия и КНР хотят сделать мир безопасным для автократий в рамках своего партнерства.

Также он заявил, что в мире растет влияние корпораций, некоммерческих и террористических организаций. Госсекретарь США подчеркнул, что договариваться со всеми сторонами стало труднее ввиду масштабов глобальных проблем человечества, включая климатический кризис, продовольственную безопасность и массовую миграцию.

В свою очередь президент России Владимир Путин считает, что США и другие страны, выступающие за однополярность, «стреляют себе в ногу». В ходе выступления на ВЭФ-2023 он заявил, что эти государства также наносят ущерб мировой экономике и тем, кто еще вынужден подчиняться диктату.