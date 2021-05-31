«Это другое»: Захарова оценила инцидент с Ryanair в Берлине

https://static.news.ru/photo/39282bf2-c208-11eb-a76c-96000091f725_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала экстренную посадку самолёта ирландской компании Ryanair в Берлине фразой «это другое». Она оценила и описала ситуацию в своём Facebook.

Никто не требует международного расследования? Может ли такое быть после недели западных припадков на тему посадки самолета той же компании после аналогичного инцидента в Минске? Вы не понимаете, #ЭтоДругое, — отметила дипломат.

Захарова удивилась тому, что самолёт был посажен 30 мая, а новость об этом появилась лишь сегодня. Она отметила, что о принудительной посадке самолёта стало известно не из «динамиков НАТО», а из пресс-релиза авиаперевозчика.

30 мая лайнер Ryanair, летевший из Дублина в Краков, изменил маршрут после сообщения о минировании на борту. Он совершил вынужденную посадку в Берлине, где стоял на взлётной полосе до утра 31 мая. Сообщение о бомбе не подтвердилось: лайнер провели берлинские силовики, все пассажиры были эвакуированы, а их багаж досмотрен, но взрывчатых веществ не нашли.

23 мая подобный инцидент произошёл в минском аэропорту. Тогда из-за сообщения о бомбе приземлился борт Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Информация о бомбе также не подтвердилась, но с лайнера были сняты белорусский оппозиционер Роман Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега. Они были задержаны, позже россиянку арестовали на два месяца. После инцидента западные страны пригрозили Минску ужесточением санкций. Ряд европейских политиков считают, что самолёт был посажен в Минске исключительно для ареста Протасевича. Оппозиционер создал Telegram-канал NEXTA, который освещал протесты в Белоруссии и был признан экстремистским. Сам Протасевич был объявлен в Белоруссии в розыск, его внесли в список террористов.