«Это для воды или виски?»: Лавров отреагировал на подарок из Норвегии

Глава МИД России Сергей Лавров принял участие в министерской сессии Совета Баренцева/Евро-Арктического региона. На полях форума ректор Арктического университета Норвегии Даг Руне Олсен подарил министру книгу «Сближение России и Норвегии в 1814–1917 годах», а также небольшую вазу из синего стекла с сюжетами из скандинавской мифологии. Видео встречи появилось в Telegram-канале МИД России.

Принимая вазу, Лавров спросил: «Это для воды или виски?» Ректор уточнил, что она предназначена для виски.

Представитель норвежского вуза отметил, что стремление Лaврова включить проблемы Севера в международную политическую и научную повестку дня «послужило источником вдохновения для всего исcледовательского сообщества в университете».

Это первая за последние 10 лет речь гражданина страны — члена НАТО, в которой не осуждалась Россия и не обвинялась в насаждении агрессии в отношении цивилизованного мира, — заявил растроганный глава российского МИД.

Ранее Лавров поблагодарил норвежского министра иностранных дел Анникен Хюитфельд за то, что Норвегия чтит память советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Он назвал поразительным то, с каким уважением и вниманием Осло относится к памяти военных.