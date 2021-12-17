«Это будет грандиозно»: Кулеба порадовался отключению РФ от SWIFT

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба порадовался возможному отключению России от SWIFT. Политик не скрывал своих эмоций и назвал угрозу «грандиозным решением» в интервью Washinngton Post.

Министр иностранных дел Украины отметил , что вариант отключения России от международной банковской системы обсуждался в ходе неофициальных бесед с западными политиками. Но такие санкции возможны только в качестве крайних мер, отмечает украинский министр.

Они обсуждают в качестве крайней меры отключение России от SWIFT. Это будет грандиозно, — поделился эмоциями в интервью изданию Кулеба.

Глава ведомства заметил, что Западу пора бы уже определиться с санкциями в отношении России. Он намекнул, что отсутствие ясности может создать у Москвы впечатление, что Запад не готов решительно «ответить на вторжение России на Украину».

Кулеба посоветовал США и Британии действовать самостоятельно, если Евросоюз будет предлагать менее жёсткие меры.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина до сих пор не имеет сведений о сроках вступления в ЕС и НАТО, несмотря на желание иметь ясность в этих вопросах. По его словам, Украина надеется поднять вопрос евро-атлантической интеграции на саммите НАТО в Мадриде в 2022 году.