«Это будет грандиозно»: Кулеба порадовался отключению РФ от SWIFT

«Это будет грандиозно»: Кулеба порадовался отключению РФ от SWIFTГлава МИД Украины Кулеба прокомментировал возможное отключение России от SWIFT
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба порадовался возможному отключению России от SWIFT. Политик не скрывал своих эмоций и назвал угрозу «грандиозным решением» в интервью Washinngton Post.
Министр иностранных дел Украины
Они обсуждают в качестве крайней меры отключение России от SWIFT. Это будет грандиозно, — поделился эмоциями в интервью изданию Кулеба.
Глава ведомства заметил, что Западу пора бы уже определиться с санкциями в отношении России. Он намекнул, что отсутствие ясности может создать у Москвы впечатление, что Запад не готов решительно «ответить на вторжение России на Украину».
Кулеба посоветовал США и Британии действовать самостоятельно, если Евросоюз будет предлагать менее жёсткие меры.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина до сих пор не имеет сведений о сроках вступления в ЕС и НАТО, несмотря на желание иметь ясность в этих вопросах. По его словам, Украина надеется поднять вопрос евро-атлантической интеграции на саммите НАТО в Мадриде в 2022 году.