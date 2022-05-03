Эстония решила отозвать подписи под договорами о границах с Россией В парламенте Эстонии рассмотрят вопрос о границах с Россией

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Парламент Эстонии намерен рассмотреть предложение правительству об отзыве подписи под договорами о сухопутной и морской границах с Россией. На заседании 3 мая депутаты обсудят инициативу о документах, которые были подписаны 18 февраля 2014 года, сообщает «Интерфакс».

Агентство отмечает, что инициатива принадлежит Консервативной народной партии Эстонии.

Территория Эстонии и сухопутная граница de jure на основе правопреемственности восстанавливается такими, как это предусмотрено в Тартуском мирном договоре, — цитирует агентство пояснительную записку к документу.

Эстония и Россия в настоящее время не имеют юридически оформленной границы. В 2005 году в Москве стороны подписали «пограничный договор». В Тартуском мирном договоре 1920 года речь идёт о довоенной границе, в Москве документ считают не имеющим юридической силы. Договор 2014 года, который подписали представители МИД двух стран, не был ратифицирован.

Ранее стало известно, что политики и эксперты назвали необдуманным шагом слова спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса, заявившего, что государственная граница с Россией должна соответствовать положениям Тартуского мирного договора. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал слова эстонского политика некорректными и неприемлемыми.