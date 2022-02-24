«Есть шанс вернуться к диалогу»: Лавров после переговоров с НАТО

Глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с пакистанским коллегой заявил, что ещё остаётся шанс вернуться к международному праву и и международным обязательствам. По его словам, переговоры с представителями НАТО и США были «напряжённые и детальные». Об этом говорится на сайте МИД РФ.

К сожалению, наши западные друзья не уважают международное право, пытаясь его разрушить и продвинуть то, что они называют «порядком, основанным на правилах», — приводятся слава главы ведомства в сообщении.

Лавров также прокомментировал заявления со стороны НАТО о том, что теперь альянс не ограничивается территориями государств-членов, а «претендуют на большие масштабы». По словам министра, у объединения «есть аппетит» теперь в отношении «всей планеты». Тем не менее, Россия всё ещё надеется на возобновление диалога.

Поскольку мы предпринимаем меры, объявленные президентом для обеспечения безопасности страны и российского народа, мы, безусловно, всегда будем готовы к диалогу, который вернёт нас к справедливости и принципам Устава ООН, — добавил он.

В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.