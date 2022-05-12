«Если не вы, то кто?»: командир «Азова» попросил помощи у Илона Маска Командир «Азова» Сергей Волынский попросил помощи у Илона Маска

Илон Маск / Фото [email protected]/flickr.com

Командир батальона «Азов» Сергей Волынский обратился в Twitter к американскому бизнесмену Илону Маску с просьбой о помощи. Боевик назвал предпринимателя «человеком с другой планеты, научившим людей верить в невозможное» и попросил его помочь выбраться с «Азовстали», блокированной российскими военными.

Люди говорят, что вы прилетели с другой планеты, чтобы научить людей верить в невозможное. Наши планеты находятся рядом друг с другом, так как я живу там, где выжить почти невозможно. Помогите нам выбраться из «Азовстали» в страну-посредницу. Если не Вы, то кто? Дайте мне подсказку, — написал Волынский.

Пост поддержали поддержали лайками 30,3 тысячи человек, 17,5 тысяч пользователей сделали репосты.

Ранее бойцы «Азова» искали поддержки у президента Турции Реджепа Эрдогана и папы Римского. Предпоследнее обращение они адресовывали всему «мировому сообществу» и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Жёны бойцов батальона «Азов», заблокированных в Мариуполе на территории завода «Азовсталь», ранее также просили главу Украины вывезти их мужей наряду с гражданскими при помощи ООН. Женщины выразили надежду, что мужчин включат в список для эвакуации.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Киев запросил обмен раненых украинских военных, находящихся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, на российских военнопленных. Она подчеркнула, что никакого решения по данному вопросу пока нет.