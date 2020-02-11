https://static.news.ru/photo/c2412c6a-4d18-11ea-ac2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Евросоюз обеспокоен наступлением правительственных войск Сирии на Идлиб при поддержке Ирана и России. Это может быть чревато большими жертвами среди мирного населения и новой волной беженцев.

Такого мнения придерживается представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом он заявил на выступлении в Европарламенте, призвав стороны конфликта к соблюдению норм международного права, пишет «Интерфакс».

Ситуация в Идлибе привела к гибели сотен гражданских лиц, атаки продолжаются на густонаселенные районы Сирии... Сегодня мы видим очень серьезные нарушения международного гуманитарного права, и нужно, чтобы люди, совершившие эти действия, понесли ответственность, — заявил Боррель.

По мнению представителя ЕС, на сегодня есть риск конфронтации российской и турецкой армий, что может развязать конфликт более широкого масштаба. ЕС должен действовать, чтобы не допустить нового кризиса и избежать углубления конфликта «у порога Европы», для чего надо сохранять международный порядок.

Сирийский режим не приведет к миру и стабильности в стране, продолжая следовать этой военной логике с подавлением населения, — утверждает Боррель.

В связи с этим Евросоюз будет выступать за продолжение женевского процесса, сказал Боррель, и напомнил, что ЕС — главный финансовый донор сирийского народа, который помогает беженцам. Но при этом нельзя рисковать, чтобы деньги достались «либо режиму, либо террористам». Поэтому надо начинать строить «новое сирийское государство».

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Госдепартамента США Майкл Помпео потребовал от Дамаска и Москвы прекратить боевые действия в сирийской провинции Идлиб. Об этом он написал в Twitter.