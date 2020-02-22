Планы Израиля возвести поселения на палестинских поселениях наносят ущерб ближневосточному урегулированию, заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Баррель.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что в районе Хар-Хома в Восточном Иерусалиме будет построено более 2 тысяч единиц жилья и еще 4 тысячи — в квартале Гиват Матос,
Оба этих района находятся на территориях, которые должны были стать частью будущего палестинского государства, за «зелёной чертой», отделяющей арабские районы от израильских на берегу Иордана. В Евросоюзе подчеркнули, что планируемое строительство изолирует проживающих там палестинцев.
Как писал NEWS.ru ранее, впервые о застройке районов заговорили в 2012 году. Планы Израиля раскритиковало международное сообщество, так как это отрезало бы районы Палестины Бейт-Сафафа и Шарафат от берега реки Иордан.
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