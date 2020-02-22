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Планы Израиля возвести поселения на палестинских поселениях наносят ущерб ближневосточному урегулированию, заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Баррель.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что в районе Хар-Хома в Восточном Иерусалиме будет построено более 2 тысяч единиц жилья и еще 4 тысячи — в квартале Гиват Матос, передаёт РИА Новости.

Оба этих района находятся на территориях, которые должны были стать частью будущего палестинского государства, за «зелёной чертой», отделяющей арабские районы от израильских на берегу Иордана. В Евросоюзе подчеркнули, что планируемое строительство изолирует проживающих там палестинцев.

Как писал NEWS.ru ранее, впервые о застройке районов заговорили в 2012 году. Планы Израиля раскритиковало международное сообщество, так как это отрезало бы районы Палестины Бейт-Сафафа и Шарафат от берега реки Иордан.