https://static.news.ru/photo/440ec7a8-307b-11ea-bfbd-fa163e074e61_660.jpg Жозеп Боррель Фото: Zheng Huansong/Xinhua/Global Look Press

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил сожаление в связи с сокращением обязательств Ирана по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе.

Глубоко сожалеем о последнем решении Ирана по СВПД. Мы будем руководствоваться в наших действиях результатами мониторинга ядерных объектов Ирана со стороны МАГАТЭ, — написал политик в Twitter.

Deeply regret Iran’s latest announcement on #JCPOA . As ever we will rely on @iaeaorg verification. Full implementation of #NuclearDeal by all is now more important than ever, for regional stability & global security. I will continue working with all participants on way forward. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) 6 января 2020 г.

5 января Тегеран объявил об отказе от «последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг». При этом Иран заявил, что продолжит сотрудничать с МАГАТЭ, как и раньше, и готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций и обеспечения интересов Тегерана, предусмотренных ядерной сделкой, писал NEWS.ru.