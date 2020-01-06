Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил сожаление в связи с сокращением обязательств Ирана по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе.
Глубоко сожалеем о последнем решении Ирана по СВПД. Мы будем руководствоваться в наших действиях результатами мониторинга ядерных объектов Ирана со стороны МАГАТЭ, — написал политик в Twitter.
Deeply regret Iran’s latest announcement on #JCPOA. As ever we will rely on @iaeaorg verification. Full implementation of #NuclearDeal by all is now more important than ever, for regional stability & global security. I will continue working with all participants on way forward.
5 января Тегеран объявил об отказе от «последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг». При этом Иран заявил, что продолжит сотрудничать с МАГАТЭ, как и раньше, и готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций и обеспечения интересов Тегерана, предусмотренных ядерной сделкой, писал NEWS.ru.