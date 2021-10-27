Ереван заявил о близости консенсуса с Баку по разблокировке железных дорог

Трёхсторонняя рабочая группа вице-премьеров России, Азербайджана и Армении по разблокировке региональных коммуникаций приблизилась к консенсусу по карте железных дорог, эксплуатацию которых предстоит начать. Об этом заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян в парламенте страны. Он также отметил, что на настоящий момент стороны продолжают консультации по карте автомагистралей. По его словам, к договорённости прийти ещё не удалось.

Что касается дорог, то по этому вопросу у нас пока нет консенсуса. Есть множество предложений по автотрассам, но общий консенсус или общий подход пока отсутствует. Сказать, что у нас есть уже готовая карта по автодорогам, мы не можем. Потому что восстанавливать там нечего – автомобильной дороги не было. Что касается железной дороги, есть более близкие подходы и представления. Но там вопрос яснее, — сказал Григорян.

Ранее о важности разблокирования коммуникаций на Южном Кавказе заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он подчеркнул, что деблокада экономических и транспортных инфраструктур в регионе качественно изменит содержание и структуру экономики Армении, а также станет дополнительным стимулом для развития инфраструктуры страны и обеспечит долгосрочный экономический рост.

С подобными заявлениями не раз выступала и азербайджанская сторона. В ходе недавней трёхсторонней встречи глав МИД в Минске внешнеполитическое ведомство Азербайджана отметило важность выполнения соглашений по открытию всех транспортных коммуникаций в регионе.

Также ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев совместно со своим турецким коллегой заложил фундамент Зангезурского коридора. Речь идёт об автомобильной дороге Горадиз — Джабраил — Зангилан — Агбенд. Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал лидеров стран о проводимых работах. Им было также доложено о ходе строительства дороги Ахмедбейли — Физули — Шуша.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.