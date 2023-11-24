Ереван захотел обсудить с Москвой вещание российских телеканалов Пашинян: Армения запросила консультации с РФ по вещанию российских телеканалов

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Ереван запросил консультации с Москвой по вещанию российских телеканалов в республике, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, которые приводит Armenia Today, ранее специальная комиссия обнаружила нарушения с российской стороны.

Армянский премьер напомнил, что между государствами с декабря 2020 года действует соглашение о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций. Этим документом регулируются условия вещания. Среди прочего там упоминается невмешательство во внутренние дела страны и недопущение дестабилизации, добавил он.

Комиссия по телевидению и радио Армении и Министерство высокотехнологической промышленности зафиксировали нарушения этого соглашения и с учетом дружественных отношений с Россией пригласили российских коллег обсудить эти вопросы, — пояснил Пашинян.

В конце октября глава Министерства высокотехнологической промышленности Армении Роберт Хачатрян заявил, что вещающие в республике российские телеканалы допустили определенные нарушения. По его словам, МИД в связи с этим передал ноту российскому послу.

До этого депутат от правящей в Армении партии «Гражданский договор» Лусине Бадалян призвала к отключению российских телеканалов, потому что они транслируют «антиармянский контент». Представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, сообщила, что это может поставить крест на демократических принципах.