Ереван призвал Москву и ОДКБ обратить внимание на действия Баку

Совет безопасности Армении призвал Россию, ОДКБ и мировое сообщество обратить внимание на «агрессивные действия» Вооружённых сил Азербайджана на востоке Армении, сообщает ТАСС. Ранее премьер-министр страны Никол Пашинян заявил о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении.

Как отмечает ведомство, подобные действия противоречат региональной безопасности и нарушают пункты трёхстороннего соглашения. Армения выступила за мирную развязку создавшейся ситуации.

Необходимо произвести зеркальный отвод войск от де-юре установившейся границы между советским Азербайджаном и советской Арменией, начать процесс демаркации и делимитации границ под международной эгидой, — говорится в заявлении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские войска вторглись на территорию Армении с позиций на восточном направлении границы. По его словам, в результате анализа напряжённости на армяно-азербайджанской границе было принято решение об освобождении от должности министра обороны Армении Аршака Карапетяна.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября 2020 года. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.