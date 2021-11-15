Пашинян заявил о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении

Азербайджанские войска вторглись на территорию Армении с позиций на восточном направлении границы, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на заседании Совета безопасности. По его словам, в результате анализа напряжённости на армяно-азербайджанской границе было принято решение об освобождении от должности министра обороны Армении Аршака Карапетяна.

Со вчерашнего дня мы в этом составе в различных форматах провели несколько встреч и обсуждений. Предметом обсуждений стал факт вторжения азербайджанских войск на территорию Республики Армения на одном из восточных участков армяно-азербайджанской границы, — сказал Пашинян.

Он сообщил, что в результате проникновения азербайджанской бронетехники подразделения ВС Армении были выведены из четырёх боевых позиций в восточной части республики.

В результате вчерашнего продвижения четыре боевых поста ВС Армении оказались в окружении. Тем не менее после переговоров противник вместе с техникой отошёл, но с упомянутых четырёх позиций выведены и армянские подразделения, — отметил политик.

Совет безопасности Армении призвал Россию, ОДКБ и мировое сообщество обратить внимание на продолжающиеся противоречия с азербайджанской стороной. Как отмечает ведомство, подобные действия противоречат региональной безопасности и нарушают пункты трёхстороннего соглашения. Армения выступила за мирную развязку создавшейся ситуации.

Необходимо произвести зеркальный отвод войск от де-юре установившейся границы между советским Азербайджаном и советской Арменией, начать процесс демаркации и делимитации границ под международной эгидой, — отметили в ведомстве.

Пашинян также рассказал о предстоящем докладе начальника Главного штаба ВС Армении Артака Давтяна о создавшейся ситуации и оперативной обстановке. Он считает, что руководству необходимо провести анализ сложившейся на границе ситуации, принять решение по нескольким направлениям о действиях по обеспечению безопасности, территориальной целостности и защите суверенитета Армении.

Ранее в Минобороны Азербайджана сообщили, что Вооружённые силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в населённых пунктах Зейлик и Йеллидже Кельбаджарского района.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.