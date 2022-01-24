Ереван передал Баку и Москве предложения по безопасности на границе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван напрямую передал Баку свои предложения по повышению безопасности на границе. По его словам, комиссия по делимитации должна быть сформирована как можно скорее, однако невозможна при отсутствии стабильности в приграничной зоне. Об этом он заявил в ходе своей пресс-конференции.

Армения напрямую и через Россию передала Азербайджану свои предложения по разряжению ситуации на границе. Они касаются не демаркации и делимитации, а деэскалации напряжённости на границе и вопроса создания комиссии по демаркации. Комиссия по делимитации должна быть сформирована как можно скорее, — сказал Пашинян.

Премьер-министр также напомнил, что Армения не выдвигает предусловий для демаркации границы, которая, как он отметил, не должна зависеть от урегулирования карабахского конфликта. Он предложил реализовать уже достигнутые договорённости, которые, по его мнению, содержат рациональные предложения из всех прошедших дискуссий, и назвал решение данного вопроса «стратегической задачей Армении».

Пашинян также заявил о готовности Армении к разрешению проблем, касающихся заключения мирного договора между Баку и Ереваном.

Армения не против мирного соглашения с Азербайджаном, но оно должно быть составлено, сформулировано, а это является предметом переговоров. Армения готова к ним, — сказал премьер-министр.

Пашинян также оценил роль деятельности российских миротворцев в Карабахе. Он выразил надежду на то, что двустороннее сотрудничество с российской стороной будет развиваться.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что достижение договорённостей в вопросах делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы позволит продвинуться в деле нормализации отношений Баку и Еревана. В ведомстве подчеркнули необходимость формирования и запуска работы двусторонней комиссии для решения данного вопроса. Москва готова оказывать обеим сторонам консультативное содействие в этом процессе.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.

При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.