Эрдоган заявил о готовности ответить на действия Дамаска в Сирии

Турция в случае необходимости продолжит отвечать на действия Дамаска в Сирии, в том числе при помощи тяжёлого вооружения. Об этом в интервью телеканалу NTV рассказал турецкий лидер Тайип Эрдоган. Ранее политик заявлял, что Анкара решительно настроена продолжать борьбу в Сирии как с «террористическими группировками» курдов, так и с официальным Дамаском.

На данный момент наши операции продолжаются в критически важных точках региона, нет абсолютно никаких компромиссов. Мы продолжаем этот процесс в Сирии. На данный момент я не знаю, какую позицию займет режим [президента Сирии Башара Асада], но мы продолжаем делать всё необходимое, особенно против такого подхода в Идлибе. И мы продолжим отвечать всем нашим тяжёлым вооружением, — отметил Эрдоган.

Эрдоган поделился своим видением ситуации на пути домой из мини-турне по Африке. Ранее он заявлял, что в Сирии действуют силы самообороны сирийских курдов и РПК (запрещённая в Турции Рабочая партия Курдистана). Он также обвинил США в том, что те раздувают там терроризм, помогая повстанцам.

Турецкие власти считают террористами представителей курдских военизированных группировок, действующих в Турции, Сирии и Ираке. 9 октября 2019 года Анкара начала военную операцию «Источник мира» в северо-восточных районах Сирии, обосновав свои действия необходимостью борьбы с терроризмом. Также Турция заявила о желании создать приграничную буферную зону, куда смогут вернуться беженцы. Позднее активные военные действия были прекращены.