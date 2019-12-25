https://static.news.ru/photo/3337c2c0-2736-11ea-9c2d-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии находятся 2000 наёмников из частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

Для чего и почему сегодня в Ливии находятся 5000 наёмников из Судана и 2000 наёмников из ЧВК Вагнера? Что они там делают? — приводит его слова Anadolu.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти. Это правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа, признанное международным сообществом. И временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.

Ранее президент Эрдоган сообщил, что Анкара «определённо» не собирается менять свою политику в отношении Сирии и Ливии. Лидер Турции обвинил россиян в наёмничестве в интересах командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара. Глава Турции при этом подчеркнул, что не считает действия Хафтара и его сторонников законными, и выразил поддержку Сараджу.

В июле 2019 года власти Ливии задержали двоих граждан, которые оказались сотрудниками российского Фонда защиты национальных ценностей. Власти африканской страны обвинили их в попытке вмешательства в выборы. Позже их перевели в тюрьму Майтига в пригороде Триполи. Правительство национального согласия считает, что арестованные граждане работали на ЧВК Вагнера.

Как считается, частная военная компания спонсируется приближённым к российским властям бизнесменом Евгением Пригожиным. Ему также приписывают финансирование «фабрики троллей» и ряда информационных агентств

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что сообщения о находящихся в Ливии наёмниках из РФ не соответствуют действительности, писал NEWS.ru.