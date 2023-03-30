Эрдоган заявил, что не позволит Западу втянуть Турцию в войну против России Президент Турции Эрдоган заявил, что не даст Западу втянуть страну в войну против России

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Президент Турции Тайип Эрдоган

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил в эфире телеканала Ahaber, что власти в Анкаре не позволят Западу вовлечь Турцию в войну против России. По его словам, Анкара за последние два года успешно избегала вовлечения в конфликт со стороны «западного клуба».

Мы не допустим, чтобы наша страна была втянута в войну — это один из наших предвыборных лозунгов, — подчеркнул Эрдоган.

Турецкий лидер подтвердил, что пока его правительство у власти, оно не будет способствовать военному конфликту и будет стремиться играть роль посредника между Россией и Украиной.

Президентские и парламентские выборы в Турции намечены на 14 мая. Россия многократно выражала готовность к переговорам, однако Украина законодательно запретила их. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил на саммите G20, что «Минск-3» не будет.

Представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что слова Зеленского подтверждают нежелание Украины проводить переговоры. Российский представитель при ООН Василий Небензя сообщал, что Москва готова рассмотреть предложения Киева, учитывающие позицию России и реальную ситуацию на месте, однако украинские власти не проявляют интереса к этому. Песков также отметил, что поставки оружия Украине со стороны Запада не способствуют успеху переговоров между Россией и Украиной и могут привести к негативным последствиям.

Ранее Эрдоган по итогам встречи с венгерской коллегой Каталин Новак заявил, что Анкара нацелена на то, чтобы как можно скорее организовать переговоры между Москвой и Киевом. Турецкий лидер добавил, что переговорный процесс можно возобновить в Стамбуле, где ранее проводились встречи делегаций двух стран.