Эрдоган анонсировал телефонный разговор с Путиным Эрдоган заявил, что рассчитывает на телефонные переговоры с Путиным в воскресенье

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Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах в воскресенье провести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, также он намерен провести телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает РИА Новости.

У меня будут телефонные переговоры с господином Путиным в воскресенье. Точно так же с господином Зеленским, — заявил Эрдоган.

Президент Турции отметил, в ходе переговоров он рассчитывает обсудить зерновой кризис и поставки в нуждающиеся страны.

Ранее Путин провел телефонные переговоры с Эрдоганом. Лидеры стран обсудили двусторонние отношения и зерновую сделку. Кроме того, в ходе переговоров Эрдоган подчеркнул важность мирных переговоров по Украине.

До этого Эрдоган заявил, что зерновая сделка была продлена на 120 дней. Он уточнил, что решение было единогласно поддержано Турцией, ООН, Россией и Украиной. Срок действия зерновой сделки должен был закончиться 19 ноября.