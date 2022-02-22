Эрдоган: Турция не будет делать выбор в пользу России или Украины

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не может делать выбор в пользу Москвы или Киева. Анкара выступает за урегулирование конфликта на востоке Украины, не отказываясь от отношений с двумя странами. Он также выразил надежду на скорейшее возобновление переговоров между РФ и Украиной, пишет Anadolu.

Турция не может делать выбор в пользу России или Украины. Мы нацелены на такие шаги [по разрешению ситуации], которые бы решили этот вопрос, не нанося ущерба нашим связям с этими странами, — сказал он.

Турецкий президент отметил, что рассчитывает провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным после переговоров с партнёрами по НАТО. Он добавил, что в Альянсе должны занять чёткую позицию по ситуации между РФ и Украиной. Онлайн-саммит НАТО запланирован на 23 февраля.

Эрдоган ранее назвал неприемлемым рeшение Росcии признать суверенитет ЛНР и ДНР. Он также подчeркнул, что Турция как страна Черноморского рeгиона готовит и реализует ряд мер в cвязи с напряжённостью между Россией и Украиной.

Эрдоган также назвал «позитивным подходом» предложение украинского президента Владимира Зеленского созвать заседание Совета Безопасности ООН с участием Украины, Германии и Турции.

Спикер парламента Сербии и лидер Социалистической партии Ивица Дачич ранее заявил, что его страна не будет принимать участие в конфликте между Россией и Украиной, который подготовила третья сторона. Однако Белград будет защищать свои интересы и не сделает ничего, что могло бы повредить его отношениям с Москвой.