Эрдоган сравнил лесные пожары с терроризмом и пандемией коронавируса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал лесные пожары угрозой международного масштаба, сопоставимой с терроризмом и пандемией коронавируса. Об этом турецкий лидер заявил в интервью турецкому телеканалу A Haber.

По словам Эрдогана, подобная ситуация вызвана изменениями климатических условий. Ведь сегодня с угрозой лесных пожаров сталкивается весь мир. Например, США, Канада, Россия, Испания, Италия и африканские страны.

Как сообщил президент, за последние восемь дней в Турции вспыхнули 187 лесных пожаров, большинство из которых удалось локализовать. На сегодняшний день ещё 15 пожаров не удалось взять под контроль. В их тушении участвуют 20 самолётов и 51 вертолёт, включая привлечённые из других стран.

Владимир Путин прислал нам три самолёта и четыре вертолёта. Это солидарность. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о намерении отправить в Турцию ещё один самолёт-амфибию, — отметил Эрдоган.

Ранее сообщалось, что лесные пожары в Турции достигли местной теплоэлектростанции. Местные органы самоуправления объявили эвакуацию всех жителей района и сотрудников ТЭЦ. Турецкие экстренные службы сообщают о восьми погибших и более 850 пострадавших.