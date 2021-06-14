Эрдоган сообщил Байдену о неизменности позиции Турции по С-400

https://static.news.ru/photo/ff4365d8-cd9b-11eb-b2ee-96000091f725_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: tccb.gov.tr

Турецкий национальный лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил американскому президенту Джо Байдену на саммите НАТО в Брюсселе, что позиция Анкары по вопросу поставок ЗРК С-400 остаётся неизменной. Об этом сам политик рассказал по итогам переговоров. Его слова приводит агентство Anadolu.

Эрдоган назвал переговоры с Байденом конструктивными. Президент Турции отметил, что пригласил своего американского коллегу посетить страну. Также глава государства высказался о позиции Анкары по С-400.

Позиция Турции по поставкам ЗРК С-400 остаётся неизменной. Я заявил об этом президенту Джо Байдену. Это же касается и программы F-35, — уточнил Эрдоган.

Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400 в 2017 году, поставки комплексов ПВО турецкой стороне были выполнены летом — осенью 2019 года. После этого в отношениях Турции с США произошёл кризис.

Ранее Конгресс США принял решение о блокировке продажи Турции вооружения, произведённого в Соединённых Штатах, заявил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер. Причиной стали как раз закупки российских С-400.

Это не помешало Турции успешно провести испытания ракетных систем в середине октября 2020 года. Было произведено три пуска ракет. Все они поразили цели. Турецкие военные отметили высокую надёжность российской военной техники. Этот факт прокомментировал генсек НАТО Йенс Столтенберг. «В НАТО озабочены всей ситуацией вокруг приобретения С-400», — сказал он.