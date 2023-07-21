Эрдоган планирует провести переговоры с Путиным по зерновой сделке

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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что в скором времени проведет переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным по зерновой сделке. В беседе с журналистами по возвращении из стран Персидского залива он подчеркнул, что Анкара поддерживает партнерские отношения с Москвой и вскоре стороны договорятся до возобновления поставок зерна, передает Haberturk.

Мы поддерживаем отношения с Россией. И господин Хакан [Фидан], мой министр иностранных дел, и господин Ибрагим [Калын], глава Национальной разведывательной организации, продолжают свои переговоры. Вместе с переговорами мы надеемся в самое ближайшее время довести этот вопрос до определенной точки с господином Путиным, — сказал Эрдоган.

Путин ранее отметил, что невыполнение Западом российских условий по зерновой сделке является «наглостью и бесцеремонностью». Он подчеркнул, что Москва проявляла чудеса выдержки и толерантности, продлевая соглашение. Однако договоренности, по его словам, использовались для обогащения крупного европейского и американского бизнеса, вывозившего с Украины и перепродававшего его. Российские потери в сельскохозяйственной сфере составили $1,2 млрд, отметил глава государства.

В России сообщили о выходе из зерновой сделки после того, как ВСУ атаковали Крымский мост. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение Москвы не связано с произошедшим. Более того, по его словам, российская сторона готова вернуться к реализации положений договора, если будут выполнены ее требования. Москва отозвала гарантии безопасности судоходства, свернув гуманитарный коридор в северо-западной части Черного моря.