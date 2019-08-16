https://static.news.ru/photo/9ada1c48-bff3-11e9-ac5f-fa163e074e61_660.jpg Тайип Эрдоган Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Эрдоган подписал указ, которым обязал ведомства страны оказывать максимальное содействие проектам возведения АЭС для их скорейшего завершения.

В документе турецкий лидер подчеркнул важность успешной реализации строительства для удовлетворения возросшего спроса на электроэнергию, сокращения зависимости от импортируемых энергоносителей и их диверсификации, передаёт Resmi Gazete .

Ранее News.ru писал, что в Волгодонске на заводе «Атоммаш» началась комплектация первого парогенератора для турецкой атомной электростанции «Аккую». Строительство АЭС, начавшееся в апреле прошлого года и подразумевающее самое активное российское участие, то и дело упоминается в СМИ в связи с претензиями турецкой стороны.