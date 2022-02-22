Эрдоган пригрозил применить российские С-400 при ракетной атаке на Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наблюдает полемику вокруг покупки Турцией у России зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», предаёт РИА Новости. По его словам, системы обеспечивают безопасность 84 миллионов турков в местах, «где не уменьшалась неопределённость угрозы». Он добавил, что «российско-украинский кризис подтверждает необходимость этого вооружения».

Кто бы ни атаковал нашу страну ракетой, система будет применена. Также говорят, что С-400 ждут в ангаре. С-400 ждут там, где им нужно ждать. Конечно, это конфиденциальные вопросы. Мы знаем, что проведены все необходимые заготовки для использования этой системы в случае необходимости и что процесс идёт как надо, — сказал Эрдоган.

Он добавил , что наблюдает попытки создать полемику вокруг покупки Турцией российских систем. Тем не менее, отметил он, они были приобретены в рамках необходимости в системе ПВО дальнего действия в регионе, «где неопределённость угрозы никогда не уменьшалась». Он отметил, что вопрос безопасности, который, прежде всего, касается 84 миллионов турецких граждан, не является историей публичной политики.

По его словам, «в частности, российско-украинский кризис подтверждает необходимость этого вооружения».

С-400 является оборонительной системой вооружения, и приобретение этой системы вооружения является не выбором, а необходимостью. Наш министр национальной обороны также сказал всем ясно и прозрачно: если нет нападения или угрозы, это система, которая никому не причиняет вреда. Нашим приоритетом является безопасность нашей страны, 84 миллионов человек. Это система, которую мы получили от России, но от наших союзников, — заявил турецкий лидер.

Турция купила у России четыре дивизиона С-400 на сумму $2,5 млрд в 2017 году, поставки турецкой стороне были выполнены летом — осенью 2019 года. Контракт предполагает опцион ещё на один полковой комплект. В конце августа 2021 года Эрдоган заявил, что не сомневается в покупке у России второго полка С-400.

Ранее Эрдоган заявил, что его страна не может делать выбор в пользу Москвы или Киева. Анкара выступает за урегулирование конфликта на востоке Украины, не отказываясь от отношений с двумя странами. Он также выразил надежду на скорейшее возобновление переговоров между РФ и Украиной