Эрдоган заявил о недовольстве Путина ходом зерновой сделки Эрдоган отметил недовольство Путина отправкой зерна богатым странам

Фото: tccb.gov.tr

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что знает о недовольстве президента России ходом зерновой сделки, передает РИА Новости. По его данным, 44% поставок зерна из портов Украины идут в страны Европы и только 14% — в беднейшие страны. Об этом Эрдоган заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Венгрии Каталин Новак.

В рамках сделки 44% зерна поставляется по черноморскому коридору в страны Европы — президент РФ Путин этим, конечно же, недоволен. Его пожелание — чтобы наиболее бедные африканские страны получали зерно, сейчас они получают 14% зерна. Я заявил Путину, что Турция будет участвовать в его инициативе по отправке зерна беднейшим странам, перерабатывая его в муку на своих мельницах, — сказал Эрдоган.

Последний разговор Эрдогана и Путина состоялся 25 марта. Турецкий президент позитивно оценил согласие Москвы продлить на 60 дней действие стамбульской зерновой сделки. При этом Путин указал на необходимость устранения барьеров для сельхозпродукции из России. На фоне СВО остановка вывоза продовольствия из Украины вызвала рост цен и угрозу голода в некоторых странах.