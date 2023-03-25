Раскрыты подробности разговора Путина с Эрдоганом Путин и Эрдоган обсудили зерновую сделку и помощь после землетрясений

Фото: kremlin.ru

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил зерновую сделку и помощь Анкаре после землетрясений, сообщили в пресс-службе Кремля. Глава Турции выразил благодарность за принятые решения.

Президент Турции ещё раз искренне поблагодарил за оказанную помощь в преодолении последствий землетрясения, в том числе за недавнее развёртывание российского полевого госпиталя в провинции Хатай, — сообщили в пресс-службе.

Лидеры двух стран условились проработать возможности налаживания поставок российских стройматериалов для восстановления турецкой инфраструктуры и жилья. Путин обсудил с Эрдоганом торгово-экономические связи двух стран и успешную реализацию совместных стратегических проектов в энергетической сфере, в том числе поставки газа и строительство в Турции АЭС «Аккую».

Турецкий президент позитивно оценил согласие Москвы продлить на 60 дней действие стамбульской зерновой сделки. При этом в ходе беседы было высказано понимание принципиального настроя российской стороны добиться полного выполнения второй части упомянутых «пакетных» договоренностей — по устранению барьеров для сельхозпродукции из России.

Кроме того, во время телефонного звонка Эрдоган и Путин обсудили сирийскую проблематику. Была подчеркнута важность продолжения процесса нормализации турецко-сирийских отношений. Эрдоган отметил в этой связи конструктивную посредническую роль России.

В завершение беседы Путин поздравил турецкого коллегу с наступившим месяцем Рамадан.

Ранее стало известно, что Путин обсудил по телефону с турецким коллегой ситуацию на Украине. Темой беседы лидеров также стали двусторонние отношения, включая позицию по зерновой сделке.