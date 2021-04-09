Эрдоган поддержал присоединение Украины к НАТО

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал вхождение Украины в НАТО, говорится в совместном заявлении турецкого лидера и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

В частности, политики поддержали желание Киева получить план действий по вступлению в Североатлантический альянс.

Было решено <...> выразить поддержку перспективе членства Украины в НАТО, в частности ее намерению получить план действий по членству в НАТО в ближайшем будущем, — говорится в тексте заявления.

Также они договорились усилить сотрудничество двух стран в вопросах борьбы с сепаратизмом, терроризмом и экстремизмом во всех их формах и проявлениях.

Заявление было опубликовано после встречи двух лидеров, которая проходила в рамках девятого заседания турецко-украинского Совета сотрудничества высшего уровня, председателями на котором стали главы государств. На пресс-конференции после неё Эрдоган также заявил, что Анкара не признаёт присоединение Крыма к России и поддерживает стратегию «Крымская платформа», которая должна стать отправной точкой для возвращения полуострова в состав Украины.

Накануне в НАТО заявили, что Украина — ценный и долгосрочный партнёр Альянса. Объединение проводит политику «открытых дверей», но надеется на внутренние реформы в стране.

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь американского президента Джен Псаки заявила, что Вашингтон готов оказать поддержку Киеву по вступлению в НАТО. Однако она подчеркнула, что решение о принятии Украины остаётся за Североатлантическим альянсом.