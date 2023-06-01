ЦИК Турции опубликовал итоговые результаты выборов ЦИК Турции: Эрдоган набрал 52,18% голосов по итогам выборов президента

Фото: tccb.gov.tr

Реджеп Тайип Эрдоган

Действующий глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган победил на президентских выборах в стране, набрав 52,18% голосов во втором туре, сообщает РИА Новости со ссылкой на итоговые результаты ЦИК. Глава Высшей избирательной комиссии Ахмет Йенер добавил, что оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу получил 47,82% голосов.

Мы обработали все претензии по поводу второго тура выборов президента 28 мая и подвели итоги: за Эрдогана проголосовали 52,18%, за Кемаля Кылычдароглу — 47,82%, — заявил Йенер.

Явка составила 84,15%, в зарубежных представительствах и на погранпунктах — 56%.

После завершения второго тура Кылычдароглу выступил перед своими сторонниками и пообещал продолжить оппозиционную деятельность.

Ранее российский президент Владимир Путин поздравил турецкого коллегу Эрдогана с переизбранием на пост главы Турции, поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля. Путин отметил, что победа стала закономерным результатом работы Эрдогана, а также российский лидер высоко оценил вклад президента Турции в упрочнение дружественных отношений двух стран.