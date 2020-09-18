Эрдоган обвинил рейтинговые агентства в попытках нанести ущерб Турции

https://static.news.ru/photo/78dd7928-fa8f-11ea-b470-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Xinhua/Global Look Press

Международные рейтинговые агентства, дающие негативные прогнозы по состоянию турецкой экономики, пытаются нанести ущерб стране, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Ранее агентства Fitch и Moody's ухудшили прогноз по суверенному рейтингу Турции из-за возросшей вероятности кризиса платёжного баланса страны.

Турция своими успехами даст должный ответ рейтинговым агентствам, пытающимся нанести ущерб нашей стране путём снижения доверия инвесторов. Попытки поместить нашу страну в один ряд со слаборазвитыми странами Африки и Южной Америки недопустимы, — цитирует агентство Anadolu Эрдогана.

Турецкий лидер заверил, что число безработных в стране скоро снизится, а экономические показатели за третий квартал будут соответствовать ожиданиям общества. По словам Эрдогана, Турция входит в число стран, наименее пострадавших от пандемии COVID-19.

Как писал NEWS.ru, аналитики международного рейтингового агентства Fitch скорректировали прогноз по падению ВВП России по итогам 2020 года. Согласно новой оценке, показатель снизится на 4,9%. Ранее ожидалось, что ВВП РФ сократится на 5,8%. В Fitch отмечают, что потребительский спрос в России восстанавливается, усилились фискальные меры поддержки, также позитивную динамику демонстрируют нефтяные котировки. Аналитики считают, что чистый объём торговли энергоресурсами внесёт положительный вклад в рост российской экономики в 2020 году, поскольку последовавшее за сделкой ОПЕК+ и сокращением добычи нефти падение экспорта компенсируется сокращением импорта.