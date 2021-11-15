Эрдоган назвал себя самым опытным из мировых лидеров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал себя самым опытным из всех мировых лидеров. Об этом он заявил на встрече с молодёжью в провинции Чанаккале на северо-западе Турции, трансляция которой велась на его официальной странице в Twitter. Турецкий лидер объяснил подобное заявление тем, что он хорошо знает мир.

Я знаю мир. Среди сегодняшних лидеров я — самый опытный. Говорю это для того, не чтобы хвалиться, а чтобы определить своё место среди других лидеров. Потому что для моего народа важно знать, кто есть кто, — сказал Эрдоган.

Реджеп Тайип Эрдоган был избран премьер-министром в результате победы возглавляемой им Партии справедливости и развития на парламентских выборах в 2003 году. В 2014 году он впервые был избран президентом Турции.

Ранее Эрдоган вручил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву Высшую награду тюркского мира за победу страны во второй войне в Карабахе. Церемония награждения прошла в рамках VIII саммита лидеров стран Совета сотрудничества тюркоязычных государств.