Эрдоган и Алиев провели телефонный разговор

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Об этом сообщается на официальном сайте азербайджанского лидера.

В ходе разговора Эрдоган выразил благодарность азербайджанской стороне за помощь в тушении лесных пожаров. Он особенно отметил высокий профессионализм специалистов.

Ильхам Алиев сообщил турецкому лидеру, что уже отправлены дополнительные 40 пожарных машин и завтра они будут в зоне действия пожара. Таким образом, общее число привлечённых в места происшествия пожарных машин и единиц техники достигнет 93. Глава государства отметил, что в зоне пожара работают один вертолёт, один пожарный самолёт типа «амфибия» и 150 пожарных с привлечением 510 человек дополнительного персонала.

Также стороны обсудили напряжённую ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Алиев сообщил Эрдогану о провокациях армянской стороны и подчеркнул, что азербайджанская армия достойно отреагировала на подобные действия.

В ходе беседы между главами двух государств состоялся подробный обмен мнениями о региональных процессах в постконфликтный период.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил российского лидера Владимира Путина, азербайджанского президента Ильхама Алиева и политиков других стран за поддержку и содействие в борьбе с лесными пожарами.