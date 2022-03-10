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Эрдоган и Алиев начали переговоры в Анкаре

15:16, 10 марта 2022
Эрдоган и Алиев начали переговоры в Анкаре Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Эрдоган Фото: president.az
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Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган проводят двусторонние переговоры в Анкаре, сообщает агентство АЗЕРТАДЖ. Ранее азербайджанский лидер прибыл в Турцию с рабочим визитом по приглашению Эрдогана.

В честь азербайджанского лидера в аэропорту Анкары был выстроен почётный караул. Его встретили министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез и другие официальные лица. 

Отмечается, что турецкий лидер встретил главу Азербайджана во Дворце Чанкая, где они сделали совместное фото. 

Ранее Алиев подписал закон об утверждении Шушинской декларации о военном сотрудничестве с Турцией. Декларация была подписана в июне 2021 года и утверждена парламентом Азербайджана 1 февраля. Документ предусматривает взаимодействие двух государств и оказание помощи друг другу в случае военной угрозы или агрессии со стороны третьего государства. Кроме того, Анкара и Баку обязуются приложить совместные усилия для модернизации своих вооружённых сил в соответствии с современными требованиями. В декларации также подчёркивается, что военно-политическое сотрудничество Азербайджана и Турции не направлено против третьих стран.

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