Алиев утвердил декларацию о военном сотрудничестве с Турцией
Сергей Попов
Сергей Попов
14:30, 12 февраля 2022
Ильхам АлиевФото: president.az
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон об утверждении Шушинской декларации о военном сотрудничестве с Турцией. Декларация была подписана в июне 2021 года и утверждена парламентом Азербайджана 1 февраля, сообщает АзерТАдж.
Утверждена Шушинская декларация «О союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой», — говорится в сообщении.
Документ предусматривает взаимодействие двух государств и оказание помощи друг другу в случае военной угрозы или агрессии со стороны третьего государства. Кроме того, Анкара и Баку обязуются приложить совместные усилия для модернизации своих вооружённых сил в соответствии с современными требованиями.
В декларации также подчёркивается, что военно-политическое сотрудничество Азербайджана и Турции не направлено против третьих стран.
Парламентом Турции декларация была утверждена в начале февраля 2022 года. За её принятие проголосовали 266 депутатов. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о ратификации Шушинской декларации 12 февраля.