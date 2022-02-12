Алиев утвердил декларацию о военном сотрудничестве с Турцией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон об утверждении Шушинской декларации о военном сотрудничестве с Турцией. Декларация была подписана в июне 2021 года и утверждена парламентом Азербайджана 1 февраля, сообщает АзерТАдж.

Утверждена Шушинская декларация «О союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой», — говорится в сообщении.

Документ предусматривает взаимодействие двух государств и оказание помощи друг другу в случае военной угрозы или агрессии со стороны третьего государства. Кроме того, Анкара и Баку обязуются приложить совместные усилия для модернизации своих вооружённых сил в соответствии с современными требованиями.

В декларации также подчёркивается, что военно-политическое сотрудничество Азербайджана и Турции не направлено против третьих стран.

Парламентом Турции декларация была утверждена в начале февраля 2022 года. За её принятие проголосовали 266 депутатов. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о ратификации Шушинской декларации 12 февраля.