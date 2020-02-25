Единодушия относительно проведения четырёхстороннего саммита по Сирии пока нет. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Он сообщил, что 26 февраля в Турцию для продолжения переговоров по ситуации в провинции Идлиб в САР прибудет российская делегация. Эрдоган отметил, что не позднее 5 марта проведёт двустороннюю встречу с главой РФ Владимиром Путиным,
В ходе брифинга политик подчеркнул, что Анкара выступает за скорейшее урегулирование ситуации на северо-западе Сирии. Он также указал на активную поддержку, которую Россия оказывает правительственным силам САР.
Ранее о намерении Москвы и Анкары провести новую серию консультаций в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, писал NEWS.ru.
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