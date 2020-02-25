https://static.news.ru/photo/c063de3e-75d1-11e9-be19-fa163e074e61_660.jpg Тайип Эрдоган Фото: Depo Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Единодушия относительно проведения четырёхстороннего саммита по Сирии пока нет. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Он сообщил, что 26 февраля в Турцию для продолжения переговоров по ситуации в провинции Идлиб в САР прибудет российская делегация. Эрдоган отметил, что не позднее 5 марта проведёт двустороннюю встречу с главой РФ Владимиром Путиным, пишет Daily Sabah.

В ходе брифинга политик подчеркнул, что Анкара выступает за скорейшее урегулирование ситуации на северо-западе Сирии. Он также указал на активную поддержку, которую Россия оказывает правительственным силам САР.

Ранее о намерении Москвы и Анкары провести новую серию консультаций в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, писал NEWS.ru.