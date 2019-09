По словам аль-Малики, есть доказательства того, что атака была совершена не из Йемена, передаёт ТАСС .

При этом представитель министерства подчеркнул, что в атаках на нефтяные объекты Саудовской Аравии были использованы именно иранские беспилотники и ракеты.