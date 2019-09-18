https://static.news.ru/photo/c2b0cf8c-da29-11e9-9128-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Bo/Xinhua via ZUMA Wire/TASS

Саудовская Аравия обвинила Иран в причастности к атакам на нефтяные объекты Saudi Aramco. Официальный представитель Министерства обороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики заявил, что у королевства есть доказательства причастности Тегерана к нападению на НПЗ.

По словам аль-Малики, есть доказательства того, что атака была совершена не из Йемена, передаёт ТАСС .

Иран попытался сфальсифицировать факты, нападение на объекты Saudi Aramco произошло с севера и при поддержке Ирана, — сказал он.

При этом представитель министерства подчеркнул, что в атаках на нефтяные объекты Саудовской Аравии были использованы именно иранские беспилотники и ракеты.

#BREAKING : Saudi Arabia says Iran is behind the attack on oil installations pic.twitter.com/wOouwW8Ob0 — Amichai Stein (@AmichaiStein1) 18 сентября 2019 г.

Во время атаки на заводы Saudi Aramco использовались сделанные в Иране высокоточные крылатые ракеты. Дроны использовали продвинутую систему позиционирования, — заявил аль-Малики.

Результатами расследования Эр-Рияд поделился с союзниками, подчеркнул представитель военного ведомства Саудовской Аравии.

Он также добавил, что нефтяные объекты Saudi Aramco атаковали 25 крылатых ракет и беспилотников.

О причастности Тегерана к атакам на объекты Saudi Aramco говорят и в Вашингтоне. 17 сентября сенатор Линдси Грэм потребовал внести нефтеперерабатывающие заводы Ирана в список целей возможного военного ответа на нападение на саудовские нефтяные объекты.

Ранее News.ru писал, что президент США Дональд Трамп поручил главе Минфина США Стивену Мнучину усилить санкции против Ирана.