Ливийская национальная армия (ЛНА) потеряла достаточно ресурсов в последних столкновениях с силами Правительства национального согласия (ПНС) за прибрежные районы. Несмотря на то, что, по утверждению ООН, в бывшей Джамахирии на стороне ЛНА воюют свыше 1200 наёмников из частной военной компании (ЧВК) Вагнера, противостоять силам международно признанного правительства в Триполи становится всё труднее. В связи с этим аравийские союзники командующего ЛНА Халифы Хафтара пытаются расширить географию его поддержки.

Конфиденциальный доклад, подготовленный для Комитета ООН по санкциям в отношении Ливии, свидетельствует о том, что на территории североафриканской страны за год были развёрнуты более 1200 бойцов Вагнера, что должно было укрепить оборону Хафтара. Эксперты Всемирной организации зафиксировали более двух десятков рейсов между Россией и восточной Ливией в период с августа 2018 года по август 2019-го. Они, как утверждают в ООН, выполнялись гражданскими самолётами, «тесно связанными с группой Вагнера или аффилированными с ней компаниями».

Эксперты в докладе привели личности 122 предполагаемых наёмников, «многие из которых, скорее всего, работают или работали в Ливии». По этой информации, 39 были частью специализированной снайперской группы ЧВК Вагнера, а остальные 83 — обычных боевых частей. В отчёте отмечается, что силы, связанные с ПНС, захватили оружие, «типичное для того, которое, как считается, использовалось бойцами ЧВК Вагнера». Сколько сейчас «солдат удачи» поддерживают Хафтара, неизвестно.

В последнее время командующий ЛНА не сумел удержать важные стратегические города в прибрежных районах Ливии, что озаботило его аравийских союзников. Ещё одним признаком того, что ситуация «на земле» может обостриться, стали спутниковые данные о том, что Эмираты накануне развернули на территории соседнего с Ливией Египта шесть истребителей Dassault Mirage 2000-9. Они находятся на крупнейшей в Арабской Республике военной базе в районе города Сиди-Баррани. Этим военная помощь Абу-Даби в последнее время не ограничивается. Источники катарского телеканала Al-Jazeera сообщают , что в начале этого месяца помощник по национальной безопасности ОАЭ Тахнун бен Заид Аль Нахайян совершил визит в Судан, чтобы получить новых наёмников для сил Хафтара. Делегация чиновников из Объединённых Арабских Эмиратов пробыла в Хартуме пару часов, после чего отправилась обратно. Эксперты ООН отмечают, что участие суданских «солдат удачи», чья численность в Ливии может достигать трёх тысяч человек, стало характерной чертой ливийского конфликта.

Hamza Turkia/Global Look Press

Параллельно с этим Эмираты разворачивают дипломатическую кампанию с целью расширить число государств, которые готовы поддержать Хафтара. Марокканские СМИ со ссылкой на инсайдеров в разведке ОАЭ сообщили , что Рабату были предложены инвестиционные проекты и поставки ливийской нефти по льготной цене в обмен на помощь ЛНА. Однако король Марокко Мухаммед VI категорически отверг такую инициативу. Анонимный автор одного Twitter-аккаунта, который называет себя действующим сотрудником сил безопасности ОАЭ, утверждает , что наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян распорядился усилить информационное давление на Марокко и Алжир из-за равнодушия к тому, устоит ли Хафтар в ливийском конфликте. Вполне вероятно, что в ближайшее время от Эмиратов последуют новые шаги на этом направлении.

Фактом остаётся то, что для кардинального изменения ситуации «на земле» в пользу одной из сторон ливийского конфликта требуется более интенсивная и дорогостоящая помощь внешних игроков — будь то поддерживающая ПНС Турция или делающие ставку на ЛНА ОАЭ, Саудовская Аравия и Египет. Определяющим фактором станет то, решатся ли внешние спонсоры на такие затраты в условиях глобального кризиса.