Ливийская национальная армия (ЛНА) потеряла достаточно ресурсов в последних столкновениях с силами Правительства национального согласия (ПНС) за прибрежные районы. Несмотря на то, что, по утверждению ООН, в бывшей Джамахирии на стороне ЛНА воюют свыше 1200 наёмников из частной военной компании (ЧВК) Вагнера, противостоять силам международно признанного правительства в Триполи становится всё труднее. В связи с этим аравийские союзники командующего ЛНА Халифы Хафтара пытаются расширить географию его поддержки.
Конфиденциальный доклад, подготовленный для Комитета ООН по санкциям в отношении Ливии,
Эксперты в докладе привели личности 122 предполагаемых наёмников, «многие из которых, скорее всего, работают или работали в Ливии». По этой информации, 39 были частью специализированной снайперской группы ЧВК Вагнера, а остальные 83 — обычных боевых частей. В отчёте отмечается, что силы, связанные с ПНС, захватили оружие, «типичное для того, которое, как считается, использовалось бойцами ЧВК Вагнера». Сколько сейчас «солдат удачи» поддерживают Хафтара, неизвестно.
В последнее время командующий ЛНА не сумел удержать важные стратегические города в прибрежных районах Ливии, что озаботило его аравийских союзников. Ещё одним признаком того, что ситуация «на земле» может обостриться, стали спутниковые
Параллельно с этим Эмираты разворачивают дипломатическую кампанию с целью расширить число государств, которые готовы поддержать Хафтара. Марокканские СМИ со ссылкой на инсайдеров в разведке ОАЭ
Фактом остаётся то, что для кардинального изменения ситуации «на земле» в пользу одной из сторон ливийского конфликта требуется более интенсивная и дорогостоящая помощь внешних игроков — будь то поддерживающая ПНС Турция или делающие ставку на ЛНА ОАЭ, Саудовская Аравия и Египет. Определяющим фактором станет то, решатся ли внешние спонсоры на такие затраты в условиях глобального кризиса.
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