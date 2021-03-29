Эксперт заявил, что НАТО хочет связать Россию «по рукам и ногам»

https://static.news.ru/photo/6baf765c-913e-11eb-820f-96000091f725_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ТАСС

Военный эксперт Алексей Леонков назвал «дистрофией международного права» заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о готовности Альянса к противостоянию с Россией. По его мнению, международные законы — уже не указ не только для США, но и для Запада.

Заявление, которое, по мнению стратегов НАТО, должно связать Россию по рукам и ногам. Шаг влево, шаг вправо — война! Слова Столтенберга лишний раз подтвердили дистрофию международного права. Раньше только США международные законы были не указ, а теперь — и странам НАТО, — цитирует «Царьград» Леонкова.

Так эксперт прокомментировал генсека НАТО, заявившего, что «мы никогда не предоставим своему потенциальному противнику привилегию знать в точности, когда мы задействуем статью пять (о применении коллективной силы НАТО)».

Как писал NEWS.ru, Североатлантический альянс готов использовать силу, даже если агрессия против стран-членов будет совершаться с использованием невоенных средств, заявил Йенс Столтенберг. «Мы ясно говорили, что будем задействовать статью пять, когда сочтём это необходимым. Кроме того, мы можем задействовать статью пять, когда видим агрессию с применением иных средств, а не обычных военных средств», — подчеркнул Столтенберг. По его словам, в недавнем прошлом против стран НАТО другими странами применялись агрессивные действия с использованием невоенных средств. Он уверен, что таким образом другие государства хотели подорвать позиции Альянса, расколоть и атаковать его.