Эксперт уверен, что протесты в США не помешают Трампу победить на выборах

Шансы президента США Дональда Трампа на переизбрание на предстоящих в ноябре выборах не снизятся из-за протестов.
Об этом
Протесты не гарантируют проигрыш Дональда Трампа, поскольку он держит свой электорат, — цитирует его агентство.
По его мнению, сторонники республиканцев с негодованием смотрят на бездействие демократических губернаторов, а сама республиканская партия на фоне этих настроений будет становиться еще более правоконсервативной. Сторонники Трампа мобилизуются вокруг него.
Суслов также считает, что протесты будут поляризовать американское общество и чёрное меньшинство, вместо того, чтобы интегрироваться будет всё более отдаляться от белого населения. Усилится раскол и реальная культурно-ценностная де-факто сегрегация американского общества, нежели чем произойдет его сплочение.
Как писал NEWS.ru, из Капитолия в Вашингтоне могут убрать 11 статуй лидеров и солдат Конфедеративных штатов Америки. Этого требует спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
Добавьте наши новости в избранные источники