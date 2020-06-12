Эксперт уверен, что протесты в США не помешают Трампу победить на выборах

https://static.news.ru/photo/57628fb6-ad98-11ea-ab94-fa163e074e61_660.jpg Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Шансы президента США Дональда Трампа на переизбрание на предстоящих в ноябре выборах не снизятся из-за протестов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эксперта международного дискуссионного клуба «Валдай» Дмитрия Суслова. От также отметил, что США будут находиться в состоянии внутриполитического ступора ближайшие несколько лет.

Протесты не гарантируют проигрыш Дональда Трампа, поскольку он держит свой электорат, — цитирует его агентство.

По его мнению, сторонники республиканцев с негодованием смотрят на бездействие демократических губернаторов, а сама республиканская партия на фоне этих настроений будет становиться еще более правоконсервативной. Сторонники Трампа мобилизуются вокруг него.

Суслов также считает, что протесты будут поляризовать американское общество и чёрное меньшинство, вместо того, чтобы интегрироваться будет всё более отдаляться от белого населения. Усилится раскол и реальная культурно-ценностная де-факто сегрегация американского общества, нежели чем произойдет его сплочение.

Как писал NEWS.ru, из Капитолия в Вашингтоне могут убрать 11 статуй лидеров и солдат Конфедеративных штатов Америки. Этого требует спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.