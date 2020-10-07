Эксперт рассказал о слабости позиций президента Киргизии

https://static.news.ru/photo/818a8dd6-089a-11eb-942a-fa163e074e61_660.jpg Сооронбай Жээнбеков Фото: kyrgyzpresident/twitter.com

Продолжающиеся протесты в Киргизии вкупе с выходом на свободу экс-президента страны Алмазбека Атамбаева ставят самый серьёзный для действующего главы государства Сооронбая Жээнбекова. За три года у власти он не сумел выстроить жёсткую вертикаль по примеру соседей, и теперь его позиции весьма слабы, отметил в беседе с NEWS.ru научный сотрудник НИУ ВШЭ Евгений Иванов.

В руководящей верхушке Киргизии произошли серьёзные перестановки: глава правительства республики Кубатбек Боронов подал в отставку, его временно заменил освобожденный из колонии оппозиционер Садыр Жапаров. Свой пост покинул и ведущий спикер парламента страны Дастанбек Джумабеков, а кроме него — ряд местных руководителей, включая мэра Бишкека.

Такого рода изменения стали результатом продолжающихся в стране протестов в связи с итогами парламентских выборов. Под давлением демонстрантов из тюрьмы был выпущен бывший президент республики Алмазбек Атамбаев. И этот факт придаёт ситуации в Киргизии ещё больше неопределённости.

Как отметил в разговоре с NEWS.ru научный сотрудник НИУ ВШЭ Евгений Иванов, нынешние процессы в стране — свидетельство провала политики Жээнбекова, вступившего в должность президента три года назад, и его команды.

Атамбаев остаётся одним из богатейших людей республики, сохраняющим влияние на многих персон. При этом вероятность того, что кто-то единолично присвоит власть в стране, крайне мала. Очевидно, бывшему и действующему лидерам придётся прийти к некоему соглашению. Жээнбеков сейчас в уязвимой позиции, поэтому его оппоненты могут диктовать свои условия. Евгений Иванов научный сотрудник НИУ ВШЭ научный сотрудник НИУ ВШЭ

Как ранее писал NEWS.ru, протесты в Киргизии, начавшиеся с политических требований, в итоге обернулись и ощутимыми финансовыми потерями для страны. Несколько крупных месторождений республики, по данным местных СМИ, захвачены неизвестными, и одновременно с этим поступает информация о проблемах с наличными средствами в банкоматах.