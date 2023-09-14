Эксперт предложил, как использовать контакт Зеленского с россиянами в ООН Политолог Дудаков: россияне в ООН предъявят Зеленскому факты преступлений ВСУ

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Российская дипломатия может использовать тот факт, что президент Украины Владимир Зеленский появится за одним столом с ними на Совбезе ООН, предположил в интервью NEWS.ru политолог Малек Дудаков. Так он прокомментировал сообщение о том, что украинский лидер невольно будет контактировать с делегацией из Москвы во время «недели высокого уровня» Генассамблеи ООН 19–26 сентября.

К примеру, можно предоставить лично факты военных преступлений Украины, — фотографии, видео и так далее, чтобы киевская делегация на это все посмотрела лично. В свою очередь украинцы наверняка будут готовить к этому заседанию свои провокации, попытаются нас подставить. Поэтому нужно быть к этому готовыми и отреагировать первыми, — призывает Дудаков.

При этом стоит учесть, что Зеленский — не самостоятельная фигура, он контролируется западными кураторами, отметил эксперт. Любые переговоры по поводу Украины будут проходить через голову Зеленского с теми лидерами западного мира, которые за ним стоят, выразил уверенность Дудаков. В свою очередь глава Центра политической информации Алексей Мухин считает, что сидеть за одним столом с представителями Москвы будет проблемой для украинского президента.

Это проблема не наша, а Зеленского. Он сам себе официально запретил общение с российской стороной. Этот идиотский украинский запрет хорошо оттеняет всю абсурдность ситуации. Думаю, российская дипломатия будет иронизировать над ситуацией, давая понять, что поведение Киева неадекватное, — убежден Мухин.

В четверг издание Politico со ссылкой на дипломатов, сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский может оказаться за одним столом с представителем России. Речь идет о заседании Совбеза ООН на следующей неделе. На мероприятии, как ожидается, Зеленский рассчитывает добиться поддержки других стран.