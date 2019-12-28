https://static.news.ru/photo/5ae19512-2a4c-11ea-8519-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wiktor Szymanowicz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер считает, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подвергается психологическим пыткам, представляющим угрозу для его жизни.

Об этом он заявил в интервью швейцарской газете SonntagsBlick. Эксперт напомнил, что посещал весной британский следственный изолятор вместе с врачами. По его словам, у Ассанжа были заметны «клинически измеримые последствия психологических пыток», и «определенные когнитивные способности уже тогда были нарушены». Мельцер обратил внимание на тот факт, что за Ассанжем ведётся 24-часовое наблюдение, и этот «стресс-фактор сделал его чрезвычайно уязвимым».

Кроме того, его «процессуальные права систематически нарушаются», и он «не может говорить со своими американскими адвокатами». По словам спецдокладчика, «в совокупности эта глубоко произвольная практика приводит к постоянной нервной сверхстимуляции, которая, по опыту, может привести к коллапсу кровообращения или нервному срыву, вплоть до смерти».

25 ноября более 60 врачей из разных стран мира выразили серьёзную обеспокоенность состоянием здоровья основателя WikiLeaks. Письмо они направили министру внутренних дел Великобритании. Именно там он отбывает заключение. В нём специалисты указали на то, что Ассанж может до суда умереть в тюрьме ввиду физиологических и психологических проблем, если ему не будет оказана срочная медицинская помощь. Медики призывают перевезти Ассанжа из тюрьмы Белмарш в университетскую клинику, где врачи смогут провести обследование и приступить к лечению.

Дело против Джулиана Ассанжа

В 2006 году Джулиан Ассанж основал WikiLeaks. Серверы сайта находились в Швеции. На ресурсе в больших объёмах публиковались сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии разных стран. В США его объявили врагом государства.

В 2010 году власти Швеции обвинили основателя WikiLeaks в сексуальных домогательствах и изнасиловании. С июня 2012 года он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. В апреле 2019 года его задержали по ордерам Швеции и США. Британский суд вынес постановление об аресте разоблачителя.

При этом Минюст США подготовил новые обвинения против Ассанжа. Основным свидетелем стал осуждённый мошенник Сигурдур Тордарсон, который ранее был информатором ФБР. Его приговорили к тюремному заключению за фабрикацию документов под именем Ассанжа, мошенничество и педофилию.

Ранее NEWS.ru писал, что 28 бельгийских журналистов, университетских преподавателей и писателей поставили свои подписи под письмом в защиту основателя WikiLeaks. В письме утверждается, что Ассанж «угасает», похудев с начала заключения на 15 кг. По мнению журналистов, если его не выпустят из тюрьмы, это означает, что все страны, собирающие разведданные о США, должны выдать Вашингтону своих агентов, а также всех сотрудников СМИ, публикующих нелицеприятную информацию о Соединённых Штатах.