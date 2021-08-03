Эксперт оценил возможность роста антирусского национализма в Киргизии

Из-за того, что подростки в Киргизии избили русского мальчика по причине его национальности и вероисповедания, роста антирусского национализма быть не может, так как объективных причин для этого нет. Об этом Lenta.ru сообщил глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Детская жестокость всегда существовала и подобный инцидент мог произойти где угодно. Подростки находят сверстника, чтобы подвергнуть его систематической травле, и это случается по бытовым причинам в любой стране, заявил Мендкович.

Кроме того, в Киргизии до этого случая о подобных происшествиях ни разу не сообщалось, поэтому его не стоит воспринимать как некую тенденцию к росту антирусского национализма. Также президент Киргизии Садыр Жапаров делает всё возможное, развивая русский язык в стране, резюмировал эксперт.

Ранее стало известно, что продавщица продуктового магазина Харькова отказалась обслуживать местную жительницу Оксану Хвилю, так как она разговаривала на украинском языке.