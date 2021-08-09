Экс-депутат Рады оценил возможность нового майдана на Украине

На сегодняшний день в планах украинских политиков отстранить Зеленского и провести внеочередные выборы. При этом инициаторы волнений находятся за океаном. Об этом Pravda.Ru рассказал народный депутат Верховной рады V–VI созывов Алексей Журавко.

На сегодняшний день Зеленский по ряду моментов «хозяев» не устраивает. Это означает, что госпереворот по сценарию 2014 года вполне может произойти. Но пока поползновений в эту сторону я не вижу. Просто тучи сгущаются и США ещё не дали отмашку, — поделился депутат.

Американские власти понимают, что до сих пор продолжаются вооружённые столкновения на Донбассе и не хотят ошибиться в своих действиях. Также они не хотят потерять русофобское настроение на Украине и ищут возможности объединения со всеми антироссийскими силами.

Получается, что от украинских властей почти ничего не зависит и большая часть вопросов обсуждается и решается в США. Если они захотят и снабдят нужных людей ресурсами, то может произойти новая революция, подчеркнул Журавко.

Ранее стало известно, что премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля осенью 2021 года ждёт громкая отставка на фоне обеднения и быстрого падения уровня жизни жителей страны.