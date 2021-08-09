Экс-депутат Рады оценил возможность нового майдана на Украине

На сегодняшний день в планах украинских политиков отстранить Зеленского и провести внеочередные выборы. При этом
На сегодняшний день Зеленский по ряду моментов «хозяев» не устраивает. Это означает, что госпереворот по сценарию 2014 года вполне может произойти. Но пока поползновений в эту сторону я не вижу. Просто тучи сгущаются и США ещё не дали отмашку, — поделился депутат.
Американские власти понимают, что до сих пор продолжаются вооружённые столкновения на Донбассе и не хотят ошибиться в своих действиях. Также они не хотят потерять русофобское настроение на Украине и ищут возможности объединения со всеми антироссийскими силами.
Получается, что от украинских властей почти ничего не зависит и большая часть вопросов обсуждается и решается в США. Если они захотят и снабдят нужных людей ресурсами, то может произойти новая революция, подчеркнул Журавко.
Ранее стало известно, что премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля осенью 2021 года ждёт громкая отставка на фоне обеднения и быстрого падения уровня жизни жителей страны.