Эксперт оценил вероятность морского столкновения РФ и США

Россия и США полвека назад договорились о предотвращении военных инцидентов на море вблизи собственных территорий и придерживаются соглашения. Об этом РИА Новости заявил капитан I ранга запаса, директор института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачёв.

Он отметил , что боевое столкновение может произойти лишь в случае крайнего обострения обстановки, предшествующей войне.

Уверен, что ни мы, ни США не открывали бы огонь на поражение, если бы речь не шла об объявлении боевых действий. Огонь можно открывать в случаях, которые требуют действий именно такого характера, — пояснил Горбачёв.

В качестве примера того, что соглашение между странами продолжает действовать, он напомнил ситуацию 1988 года, которая сложилась в Чёрном море у берегов Крыма.

В этом плане показательными являются действия в 1988 году командира сторожевого корабля «Беззаветный» Владимира Богдашина, уже ушедшего из жизни, когда, не применяя оружие, он нашёл методы, чтобы решить задачу вытеснения нашего вероятного противника и нарушителя из наших территориальных вод. Это не привело к стрельбе друг по другу ни в акватории Чёрного моря, ни в Средиземном море, где на тот момент действовали силы нашей оперативной эскадры, — рассказал капитан I ранга запаса.

Он считает, что ещё тогда американцы сделали выводы. Больше подобных провокаций они не допускали. Как показывает практика, США не «очень стремятся воевать, тем более с такой страной, как Россия», подчеркнул Горбачёв.

Ранее стало известно, что «провокации» в Чёрном море, в которых обвиняют Москву, не более чем охрана собственных границ. Об этом заявил депутат Госдумы Адальби Шхагошев. Так политик отреагировал на слова командующего американскими ВМС в Европе и Африке адмирала Роберта Берка, заявившего, что Россия «провоцирует» США на атаку в Черноморском регионе.