Эксперт оценил убытки от инцидента в Суэцком канале

https://static.news.ru/photo/46a623c8-916c-11eb-b99d-96000091f725_660.jpg Фото: Sayed Hassan/dpa/Global look Press

Инцидент с контейнеровозом Ever Given в Суэцком канале принёс серьёзные убытки различным компаниям. По разным оценкам, ущерб исчисляется сотнями миллионов долларов. Об этом заявил руководитель отраслевого центра «Маринет» Национальной технологической инициативы (НТИ) Александр Пинский.

Различные эксперты дают разную оценку прямых и косвенных убытков от инцидента в Суэцком канале. Думаю, что даже консервативная оценка исчисляется сотнями миллионов долларов, — пояснил Пинский журналистам «Известий».

Финансовые потери включают в себя прямые убытки канала, неустойки от задержки в доставке грузов, а также траты на альтернативные маршруты. Кроме того, есть целый ряд других убытков.

Пинский отметил, что многие из них не покрываются страхованием, из-за чего возникнут дополнительные затраты для транспортных компаний, владельцев грузов и потребителей. Он добавил, что более 80% всех грузов в мире перевозится морским транспортом. Один инцидент с Ever Given создаёт убытки, которые превышают «совокупные годовые расходы всех компаний мира» на технические средства по обеспечению безопасности навигации.

Это очевидные вещи, но они обычно находятся не в фокусе внимания широкой общественности, как мы не обращаем внимания на работу сердца или сосудов, пока они функционируют нормально, — отметил специалист.

Ранее управление Суэцкого канала назвало капитана контейнеровоза косвенным виновником произошедшего инцидента, поскольку ответственность за судно всегда несёт капитан. Версия о том, что контейнеровоз перегородил морскую артерию из-за сильного ветра, не является полностью состоятельной.

24 марта контейнеровоз Ever Given полностью заблокировал Суэцкий канал, сев на мель. Корабль длиной 400 метров и шириной 59 метров направлялся из КНР в Роттердам. Из-за инцидента в пробке оказались 369 судов, среди которых 25 нефтеналивных танкеров. Навигация на канале была возобновлена 29 марта, после того как спасательные бригады сдвинули с места и отбуксировали контейнеровоз.

Как ранее писал NEWS.ru, гудки российского судна «Маршал Василевский» в Суэцком канале прервали речь президента Египта Абдул-Фаттаха ас-Сиси.