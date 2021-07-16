Эксперт оценил слова Пашиняна о территориальных претензиях Азербайджана

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян считает, что у Азербайджана существуют территориальные амбиции по отношению к большинству своих соседей. Генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков рассказал NEWS.ru, что в Ереване пытаются создать антиазербайджанскую коалицию с другими государствами, но эта попытка обречена на провал.

Это заявление совершенно некорректно. Оно является попыткой подорвать огромный дипломатический успех, который есть у Азербайджана, и является попыткой сформировать поддержку в адрес Армении со стороны других государств, «напугать» их Азербайджаном, — заявил Марков.

Эксперт напомнил, что азербайджанцы проживают в России и Грузии. Азербайджан никогда не предъявлял территориальных претензий к этим странам. В Баку говорили только о необходимости уважения прав к проживающим там людям.

Марков подчеркнул, что высказывания исполняющего обязанности премьера Армении — это попытка сформировать антиазербайджанскую коалицию, но она не будет иметь никакого успеха. По его словам, Ереван пытается представить Армению «жертвой» азербайджанской агрессии и отвести ответственность от себя.

Большинство стран мира всё-таки предполагают, что эта агрессия была [со стороны] Армении, поскольку Карабах является частью Азербайджана, — подытожил эксперт.

Ранее азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Армения не готова подписывать мирный договор с Азербайджаном. Он подчеркнул, что Баку может подписать мирный договор с Ереваном, но от армянской стороны нет никакой официальной реакции по этому вопросу.