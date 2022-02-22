Эксперт объяснил, почему Азербайджану выгодно покупать оружие у России

Военный эксперт Дмитрий Литовкин, комментируя новость о том, что президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев подписали Декларацию о союзническом взаимодействии, заявил, что в военной сфере для государств ничего не изменилось. Говоря о военных поставках, он заметил, что они как были, так и остаются. Азербайджан — один из покупателей российского серьёзного оружия, поэтому любые соглашения с Баку имеют для Москвы стратегическую важность.

Военное сотрудничество не изменилось, потому что Азербайджан является партнёром России на постсоветском пространстве. И в недавнем конфликте, который был между Азербайджаном и Арменией, Россия фактически выступала как рефери, регулировала взаимоотношения между этими двумя государствами в очень непростом территориальном споре, — напомнил эксперт.

Литовкин подчеркнул, что Азербайджан — «богатое государство, которое самостоятельно выбирает свой путь развития». Москва может продать Баку необходимое оружие, так как цена на наше вооружение соответствует качеству.

Азербайджан может сотрудничать с Россией, с Америкой, с Турцией. В тех областях, где он заинтересован в конкретных вооружениях, он обращается к тому или иному поставщику. Например, бронетехника и артиллерия российская. А когда дело коснулось беспилотных летательных аппаратов, Баку обратился к Турции, потому что на тот момент Анкара обладала наиболее перспективными ударными средствами. Если дело коснётся истребителей, я так понимаю, что Азербайджан опять обратится к России, потому что по вопросу цена-качество на сегодняшний день мы вне конкуренции в мире, — считает специалист.

Он назвал диалог с Алиевым взаимовыгодным. Кроме того, азербайджанцы до сих пор говорят по-русски, с ними просто общаться. Ментально два народа понимают друг друга.

Любой диалог, тем более Ильхам Алиев разумный человек — это прям видно, он как вождь нации Азербайджана, это всё необходимый взаимовыгодный диалог. Азербайджанцы до сих пор говорят по-русски, с ними просто общаться. Ментально мы понимаем друг друга хорошо. Это важный момент. Ну и не стоит забывать о том, что азербайджанская диаспора одна из самых больших этнических диаспор в России. И, собственно говоря, взаимодействие с Азербайджаном — это поддержание нормальных взаимоотношений с диаспорой, проживающей на нашей территории, — подытожил Литовкин.

Ранее Путин и Ильхам Алиев подписали Декларацию о союзническом взаимодействии. Затем политики обсудили реализацию трёхсторонних договорённостей по Карабаху. Российский лидер заявил о полном достижении всех договорённостей по урегулированию ситуации в регионе. По словам Путина, РФ продолжит оказывать содействие урегулированию любых споров между Арменией и Азербайджаном, в том числе пограничных.